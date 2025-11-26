  2. জাতীয়

ফটিকছড়িতে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৬ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: মোহাম্মদ আজাদ

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে মোহাম্মদ আজাদ (২৫) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকালে উপজেলার দাঁতমারা ইউনিয়নের ফারুক নগর এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়৷

আজাদ সন্দ্বীপ উপজেলার ৮নং হরিশপুর ইউনিয়নের মৃত আকবর হোসেনের ছেলে। বৈবাহিক সূত্রে ফটিকছড়ির দাঁতমারায় স্ত্রীর বাড়ির পাশে নিজে বাড়ি করে বসবাস করতেন।

জানা গেছে, রাতে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ার পর অন্য রুমে চলে যান আজাদ। সকালে পরিবারের লোকজন ঘরের বিমের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।

ভূজপুর থানা অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) নুরুল আলম জানান, আমরা একটা ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছি। ময়নাতদন্ত শেষে জানা যাবে এটা হত্যা না আত্মহত্যা।

