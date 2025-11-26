ন্যাশনাল ডিফেন্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সের গ্র্যাজুয়েশন ডিনার

ন্যাশনাল ডিফেন্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সের গ্র্যাজুয়েশন ডিনার
ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স-২০২৫ ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স ২০২৫ এর গ্র্যাজুয়েশন নৈশভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স ব্যাংকুয়েট হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
আইএসপিআর জানায়, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ শাহীনুল হক প্রধান অতিথি হিসেবে নৈশভোজে উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি কোর্সে অংশগ্রহণকারী দেশি ও বিদেশি সকল সদস্যকে সফলতার সঙ্গে কোর্স সম্পন্ন করার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং কোর্সের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল ফ্যাকাল্টি সদস্য ও স্টফ অফিসারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সে অংশগ্রহণকারী সশস্ত্র বাহিনী, বেসামরিক প্রশাসন ও বিদেশি কোর্স সদস্যদের পক্ষ থেকে সিনিয়র কোর্স সদস্যরা বক্তব্য দেন। কোর্স কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতার জন্য তারা কলেজ কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
আইএসপি আরও জানায়, এ বছর বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী থেকে ৪৯ জন, বেসামরিক প্রশাসনের ১৮ জন এবং বন্ধুপ্রতীম ১৮টি দেশের ২৯ জনসহ মোট ৯৬ জন কোর্স সদস্য ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ২০২৫ এ অংশ নন। অন্যদিকে বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী থেকে ৫৬ জন কোর্স মেম্বার আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স সম্পন্ন করেন।
টিটি/বিএ