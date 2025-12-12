রমনা পার্কে চলছে আলোকচিত্র প্রদর্শনী

  2. জাতীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৫ এএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকার রমনা পার্কের শকুন্তলা চত্বরের সামনে তাসলিমা আখতারের ‘ভালোবাসি রমনা: প্রাণ ও প্রকৃতির গল্প’ শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী চলছে। তিন দিনের এই প্রদর্শনী শেষ হচ্ছে আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর)।

প্রদর্শনীতে এসে আলোকচিত্রী সফিকুল ইসলাম কিরন বলেন, এই ছবিগুলো শুধু আলোকচিত্র নয়, এগুলো মানুষের এবং প্রকৃতির সম্পর্কের গল্প। পার্কের প্রতিটি কোণা, প্রতিটি বৃক্ষ যেন আলোকচিত্রের মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

তাসলিমা আখতার নিজের কাজের উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করে বলেন, গত ১০ বছরে ঢাকার রমনা পার্কে আমার প্রতিদিনের হাঁটাহাঁটি, মানুষের সঙ্গে সংস্পর্শ-সব মিলিয়ে এই ছবিগুলো তৈরি হয়েছে। এটি শুধু পার্কের ছবি নয়, মানুষের একাকীত্ব, সম্পর্ক এবং জীবনের গল্পও তুলে ধরে।

আজ সমাপনী দিনে এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী ও অধিকারকর্মী শহিদুল আলম।

আয়োজকেরা জানান, তাসলিমা আখতার শুধু আলোকচিত্রী নন। তিনি শ্রমিক-নারী অধিকার আন্দোলনের সংগঠক, রোকেয়া পদকপ্রাপ্ত, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি এবং সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউটে শিক্ষক। তার ক্যামেরার লেন্স দিয়ে গল্প উঠে আসে মানুষের সংগ্রাম, নারীর সাহস এবং শহরের ছোট ছোট মুহূর্তের মধ্যে থাকা সৌন্দর্য।

