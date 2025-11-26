অবৈধ সম্পদ
সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ ও তার স্ত্রীর নামে দুর্নীতি মামলার অনুমোদন
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন এবং তার স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসা ইসলামের বিরুদ্ধে পৃথক দুই মামলার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে মামলা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।
দুদকের অভিযোগে বলা হয়, ফরহাদ হোসেন গ্রহণযোগ্য আয়ের বাইরে এক কোটি ১১ লাখ ৮৬ হাজার ২৫২ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন। এছাড়া তার ১২টি ব্যাংক হিসাবে ৬ কোটি ৫৪ লাখ টাকা জমা এবং ৬ কোটি ৩৫ লাখ টাকা উত্তোলনের অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এসব অভিযোগে তার বিরুদ্ধে প্রথম মামলা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে, তার স্ত্রী মোনালিসা ইসলামের নামে ৯৪ লাখ ৫ হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ করা হয়েছে। এ অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যেখানে ফরহাদ হোসনকে আসামি করা হয়েছে।
ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত।
