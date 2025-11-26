  2. জাতীয়

ওয়েবসাইটে এনসিপির শাপলা কলির স্কেচ যুক্ত করলো ইসি

প্রকাশিত: ১০:৩৫ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
ওয়েবসাইটে এনসিপির শাপলা কলির স্কেচ যুক্ত করলো ইসি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জন্য বরাদ্দকৃত অফিসিয়াল মার্কা শাপলা কলির স্কেচ নির্ধারণ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী সংসদ নির্বাচনে ব্যালটে ইসির নির্ধারিত এই স্কেচ অনুযায়ী প্রতীক থাকবে এনসিপির।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) এনসিপির দায়িত্বশীল নেতারা বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর নামের পাশে নিজ নিজ দলের প্রতীকের ছবি থাকে। এই তালিকায় এনসিপি ও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) যুক্ত হওয়ার পর প্রতীকের ঘর এতদিন খালি ছিল। বুধবার এনসিপির নামের পাশে শাপলা কলি প্রতীকের স্কেচ যুক্ত করেছে ইসি। তবে এখনও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (মার্কবাদী) নামের পাশে প্রতীকের স্কেচ যুক্ত করা হয়নি।

এর আগে এনসিপি ও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলকে (মার্কসবাদী) চূড়ান্তভাবে নিবন্ধন দেয় ইসি। ইসির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এনসিপিকে ‘শাপলা কলি’ ও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক ‘কাঁচি’ প্রতীক দেওয়া হয়।

