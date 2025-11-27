নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বৈঠকে ইসি

নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বৈঠকে ইসি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার আগে নির্বাচনি এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় বাহিনী সদস্যদের মোতায়েন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বসেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে চার নির্বাচন কমিশনার, ইসি সচিবসহ বাহিনী, সংস্থার শীর্ষ ব্যক্তি ও প্রতিনিধিরা এ বৈঠকে অংশ নিয়েছেন।
নির্বাচনে নিরাপত্তা পযালোচনা করে কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে নির্দেশনা দেবে ইসি, সেই সঙ্গে ভোটের-আগে পরে কতদিন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মাঠে থাকবে এবং ভোটকেন্দ্রে কতজন সদস্য নিয়োজিত থাকবেন- তাও চূড়ান্ত হবে এ বৈঠকে।
সভার আগের দিন (বুধবার) বিজিবির ‘নির্বাচনি মহড়া’ পরিদর্শন করে সি ই সি এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় আলাদা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রেড, ইয়েলো এবং গ্রিন জোনে ভাগ করে সে অনুযায়ী ডেপ্লয়মেন্ট স্ট্র্যাটেজি (আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন) ঠিক করা হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে (২৭ নভেম্বর) বৈঠকে ডেপ্লয়মেন্ট স্ট্র্যাটেজি ফাইনাল হবে।
ইসি কর্মকর্তারা জানান, আজকের বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব খন্দকার মো. মাহাবুবুর রহমান, ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী, আনসার ভিডিপি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আব্দুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ, ডিবিএফআই মহাপরিচালক মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম, বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী, র্যাব মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান, এসবি প্রধান মো. গোলাম রসুল, সিআইডির অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মো. ছিবগাত উল্ল্যাহ উপস্থিত আছেন।
এছাড়াও সেনা, নৌ, বিমানবাহিনী, এনএসআই, কোস্টগার্ড এবং এনটিএমসির মহাপরিচালক/প্রধানদের প্রতিনিধিরা বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন।
