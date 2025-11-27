রাস্তা পারাপারের সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু

রাস্তা পারাপারের সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু
নারায়ণগঞ্জে রাস্তা পারাপারের সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় জহুরা বেগম (৪০) নামের এক নারী মারা গেছেন।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে কাইমপুর শিবু মার্কেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে জহুরা বেগম গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুপুর সোয়া একটার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত জহুরা বেগমের স্বামী মো. নান্নু মিয়া বলেন, আমার স্ত্রী সকালে কাজে যাওয়ার সময় শিবু মার্কেটের সামনে রাস্তা পারাপার হচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগামী একটি মোটরসাইকেল আমার স্ত্রীকে ধাক্কা দেয়। খবর পেয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় এক হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
জহুরা বেগম গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর থানার শ্রীরামপুর গ্রামের জিমসের শেখের কন্যা। কর্মসূত্রে নারায়ণগঞ্জের কাইয়ুমপুর এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/কেএসআর