রাজউক এলাকায় ভবন নির্মাণে অনুমোদন দিতে পারবে না ইউনিয়ন পরিষদ
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) আওতাধীন এলাকায় কোনো ভবন নির্মাণের অনুমোদন দিতে পারবে না ইউনিয়ন পরিষদ। এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশনা দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। এতে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সভাপতিত্ব করেন। সভায় রাজউক অধ্যাদেশের নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ।
সভার বিষয়ে জানাতে বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
এসময় প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, রাজধানীসহ সারাদেশে যথেচ্ছভাবে বহুতল ভবন নির্মিত হচ্ছে। এসব ভবন বাংলাদেশ বিল্ডিং কোডের নিয়ম মেনে হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য পৃথক কোনো কর্তৃপক্ষ তৈরি করা যায় কি না সে ব্যাপারটি খতিয়ে দেখতে প্রধান উপদেষ্টা নির্দেশনা দিয়েছেন।
