শুক্রবার সকালের মধ্যে ৭ দেশে নিবন্ধন অ্যাপ ফের সচল হবে: টিম লিডার
সৌদি আরবসহ সাত দেশে প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের জন্য পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে স্থগিত থাকা নিবন্ধন কার্যক্রম ফের সচল করতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সেখানে অ্যাপটি শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সকালে সচল করা হবে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান আউট অব কান্ট্রি ভোটিং সিস্টেম অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন (ওসিভি-এসডিআই) প্রকল্পের টিম লিডার সালীম আহমাদ খান।
তিনি বলেন, ‘আমরা কাজ করছি কালকে (শুক্রবার) সকালের মধ্যে নেক্সট রিলিজটা দেওয়ার। যাতে শুক্রবার ছুটির দিনটি প্রবাসী ভোটাররা কাজে লাগাতে পারেন, ইনশাআল্লাহ । আমরা চেষ্টা করছি যত শিগগিরই সম্ভব অ্যাপটি আবার এই সাতটা দেশে চালু করার।’
বিশ্বের সব দেশে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য নিবন্ধন অ্যাপ গত বুধবার মধ্যরাত থেকে একসঙ্গে উন্মুক্ত করা হয়। কিন্তু অ্যাপে পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা না দেওয়ায় বাহরাইন, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসরত প্রবাসীদের নিবন্ধন কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা ছাড়া নিবন্ধন করলে পোস্টাল ব্যালট পেপার পাঠানো সম্ভব হবে না বলে সতর্ক করে দেয় ইসি।
প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটার ও দেশের ভেতরের তিন ধরনের ব্যক্তির জন্য গত ১৮ নভেম্বর পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ উদ্বোধন করা হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে বৈশ্বিক অঞ্চলভিত্তিক নিবন্ধন শুরু হয়। পরে বৃহস্পতিবার প্রথম প্রহর থেকে যেকোনো দেশ থেকে নিবন্ধন চালু করা হয়। এ কার্যক্রম আগামী ১৮ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত চলবে।
এদিকে, নির্বাচন কমিশন সচিব আখতার আহমেদ নিবন্ধনের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে যে উচ্চ প্রত্যাশা ছিল, তা এখনো কমিশনের উচ্চই আছে। তবে একটি নতুন পদ্ধতিকে যখন চালু করা হয়েছে, ছোটোখাটো সমস্যা হবেই। এ নিয়ে প্রচার-প্রচারণাও চলছে।
সচিব বলেন, ‘আমরা অগ্রসর হবো, সমস্যা হবে; সমস্যাটি সমাধান করবো- এভাবে আমাদের আগাতে হবে। এরই মধ্যে অর্ধলক্ষাধিক নিবন্ধন করেছে। সন্তোষজনক তো বটেই। সার্বিক বিষয় তদারকি করে আমরা সেটাকে সমাধান করার চেষ্টা করছি। এভাবে আমরা এগিয়ে যাবো, ইনশআল্লাহ।’
