মানবাধিকার কমিশন পেলো জাতীয় প্রতিরোধব্যবস্থা হিসেবে কাজের ক্ষমতা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে জাতীয় প্রতিরোধব্যবস্থা (ন্যাশনাল প্রিভেন্টিভ মেকানিজম) হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
তিনি বলেন, নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রোটোকল (অপক্যাট) নামের আন্তর্জাতিক প্রটোকলের হয়ে কাজ করবে জাতীয় প্রতিরোধব্যবস্থা।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রেস সচিব এ কথা বলেন।
এর আগে আজ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সভাপতিত্ব করেন।
প্রেস সচিব বলেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জাতীয় প্রতিরোধব্যবস্থার আর্থিক ও প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিকব্যবস্থা হিসেবে উদ্ভূত হবে। বিভিন্ন আটক করার স্থানও স্বাধীনভাবে পরিদর্শন করার এখতিয়ার এর থাকবে। অপক্যাটের অধীনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে জাতীয় প্রতিরোধব্যবস্থা হিসেবে কাজ করার এ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।
এমইউ/একিউএফ/জেআইএম