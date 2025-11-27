  2. জাতীয়

প্রেস সচিব শফিকুল

বাউলদের ওপর হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:১৫ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
মানিকগঞ্জে হামলায় আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়/ফাইল ছবি

মানিকগঞ্জসহ অন্যান্য জায়গায় বাউলদের ওপর হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

তিনি বলেন, ‘যারা বাউলদের ওপর হামলা করেছেন, তাদের খুব দ্রুত গ্রেফতার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী মানিকগঞ্জের পুলিশ কাজ করছে। অন্যান্য সেসব জায়গায় হামলা হয়েছে, সেসব জায়গায়ও সাঁড়াশি অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। দ্রুত ফলাফল জানা যাবে।’

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রেস সচিব এসব কথা বলেন।

মানিকগঞ্জে গত রোববার আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ তুলে বাউল শিল্পী আবুল সরকারের সমর্থকদের ওপর হামলা চালায় ‘তৌহিদি জনতা’। এসময় দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে বাউল সমর্থক শিল্পী আলিম, আরিফুল ও জহিরুল এবং তৌহিদি জনতার পক্ষের একজন আহত হন।

এদিকে, গ্রেফতার বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে গত বুধবার দুপুরে ঠাকুরগাঁওয়ে সমাবেশের জন্য জড়ো হওয়া একাধিক বাউলের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছে একটি গোষ্ঠী। পরে পুলিশ গিয়ে ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনে।

