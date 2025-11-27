  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে মাদরাসা থেকে ভোটকেন্দ্র সরানোর দাবিতে মানববন্ধন

প্রকাশিত: ০৯:১৬ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
প্রতিষ্ঠানকে না জানিয়ে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রতিবাদ ও কেন্দ্র বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন জামিয়া মাদানিয়া শুলকবহর মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে নগরের পাঁচলাইশ শুলকবহরে এ মানববন্ধন করা হয়।

মানববন্ধনে মাদরাসার সহকারী পরিচালক মাওলানা মোহাম্মদ হারুন বলেন, প্রতিষ্ঠান প্রধানের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা না করে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে মাদরাসাকে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। যা খুবই দুঃখজনক। এ নিয়ে বার বার নির্বাচন কমিশনে যোগাযোগ করেও কোনো সুরাহা হয়নি। উল্টো ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছে।

তিনি বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানে ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী আবাসিক। আবার সেখানে অনেকেই আছেন এতিম। নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র হলে অন্তত তিনদিন আগে শিক্ষার্থীদের মাদরাসা ছাড়তে হবে। টানা তিন-চারদিন মাদরাসা বন্ধ থাকলে এতিম শিক্ষার্থীরা কোথায় যাবেন? এছাড়া ফেব্রুয়ারি-মার্চে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাও রয়েছে। গত ২০-২২ বছর ধরে এ প্রতিষ্ঠানে ভোটকেন্দ্র ছিল না। হঠাৎ করে মাদরাসাকে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আশা করবো, অনতিবিলম্বে মাদরাসা থেকে ভোটকেন্দ্র প্রত্যাহার করবে নির্বাচন কমিশন।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন মাদরাসার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা মো. আবু তাহের, শিক্ষা পরিচালক মাওলানা মো. মহিউদ্দিন, সহকারী শিক্ষা পরিচালক হাফেজ মো. তৈয়ব, ছাত্রাবাস পরিচালক মুফতি হাফিজুল্লাহ, মুফতি মো. তৌহিদ, মাওলানা নুরুল হক, মাওলানা আব্দুল মতিন বোখারী, মাওলানা জোবায়ের, ছাত্র সমন্বয়ক সাইফুদ্দিন মোহাম্মদ এমদাদ প্রমুখ।

