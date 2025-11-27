প্রেস সচিব
নির্বাচনে দাঁড়াবো না, রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার কোনো পরিকল্পনাও নেই
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, তিনি সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন না এবং রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ারও কোনো পরিকল্পনা নেই।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাত পৌনে ১০টায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তার ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি একথা জানান।
তিনি লেখেন, অনেকে জানতে চাইছেন: আমি সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি না এবং রাজনীতিতে আসার কোনো পরিকল্পনাও নেই।
সাম্প্রতিক সময়ে নানা মহলে গুঞ্জন চলছিল যে তিনি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন। তবে সেই জল্পনায় ইতি টেনে স্পষ্ট তিনি জানিয়ে দিলেন পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না এবং রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ারও কোনো পরিকল্পনা নেই।
এমইউ/জেএইচ