ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ধানমন্ডিতে মশক নিধন অভিযান দক্ষিণ সিটির

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৫ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
অভিযানকালে লেক, ড্রেন, নর্দমা ও ফুটপাতের ময়লা পরিষ্কার ও সেসব স্থানে মশার ওষুধ দেওয়া হয়

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে বসতবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করে মশক নিধন অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) ডিএসসিসির ১৫নং ওয়ার্ড ধানমন্ডি এলাকায় বিশেষ এ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। ডিএসসিসি প্রশাসক মাহমুদুল হাসান অভিযানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এদিন সকাল ৬টায় শুরু হওয়া এ বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযানে ডিএসসিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগের নয়শোর বেশি পরিচ্ছন্নতা ও মশককর্মী এবং স্থানীয় জনগণ অংশ নেন।

অভিযানের অংশ হিসেবে লেক, ড্রেন, নর্দমা ও ফুটপাতের ময়লা পরিষ্কার ও সেসব স্থানে মশার ওষুধ দেওয়া হয়। এছাড়া, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্থানীয় বাসিন্দাদের সামাজিক সংগঠন ধানমন্ডি সোসাইটি ও ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা করদাতা সমিতির অংশগ্রহণে জনসচেতনতামূলক র‍্যালি ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

অভিযান চলাকালে ব্রিফিংয়ে ডিএসসিসি প্রশাসক সাংবাদিকদের বলেন, সিটি করপোরেশনের কাজের সঙ্গে নগরবাসীর সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব প্রত্যাশা, চাহিদা ও পরামর্শ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করে ফলপ্রসূ কাজ করতে পারি।

সুন্দর, বাসযোগ্য, পরিচ্ছন্ন, মশা ও দূষণমুক্ত নগর গড়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি বাসাবাড়ি, দোকান, বিপণিবিতানের ময়লা যত্রতত্র না ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে নগরবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন।

পরিচ্ছন্নতা অভিযানে দক্ষিণ সিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জহিরুল ইসলামসহ বিভাগীয় প্রধান ও স্থানীয় সামাজিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

