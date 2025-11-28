উপ-প্রেস সচিব
বিগত সরকার সাজানো ডেটা ব্যবহার করে মানুষকে ধোঁকা দিতো
গত সরকারের আমলে সাজানো ডেটা ব্যবহার করে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হতো বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তার ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
স্ট্যাটাসে তিনি লিখেন, বাংলাদেশ আদমশুমারি ২০২২-এর তথ্যানুসারে ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা ১ কোটি ২ লাখ ৭৮ হাজার। অথচ জাতিসংঘ এখন বলছে, ঢাকার জনসংখ্যা ৩ কোটি ৬৬ লাখ। তথ্যের এই বিশাল ফারাকই প্রমাণ করে, গত সরকারের আমলে কীভাবে সাজানো ডেটা ব্যবহার করে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হতো।
এমইউ/এএমএ/জিকেএস