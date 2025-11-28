  2. জাতীয়

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ১৪

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১১ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তিরা/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অভিযোগে ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

গ্রেফতাররা হলেন সামির, জামাল, সুমন, সজীব, রাসেল, সোহেল, ফায়জুর, সাজু, সাজেদুল ইসলাম তুষার, সোহেল ওরফে টিপু, আরজু, শামীম, সজীব ও আব্বাস। গ্রেফতারকালে তাদের কাছ থেকে ৫৫ পুরিয়া হেরোইন ও ২০টি ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) মোহাম্মদপুর থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এসময় নিয়মিত মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অভিযোগে মোট ১৪ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

