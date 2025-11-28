রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ১৪
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অভিযোগে ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
গ্রেফতাররা হলেন সামির, জামাল, সুমন, সজীব, রাসেল, সোহেল, ফায়জুর, সাজু, সাজেদুল ইসলাম তুষার, সোহেল ওরফে টিপু, আরজু, শামীম, সজীব ও আব্বাস। গ্রেফতারকালে তাদের কাছ থেকে ৫৫ পুরিয়া হেরোইন ও ২০টি ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।
মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) মোহাম্মদপুর থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এসময় নিয়মিত মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অভিযোগে মোট ১৪ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।
