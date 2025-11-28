  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

প্রকাশিত: ০৯:৫৩ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম নগরীতে ছুরিকাঘাতে নিহত ইসমাইল হোসেন/ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে ইসমাইল হোসেন (৩৩) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দিনগত রাত ২টার দিকে নগরীর কোতোয়ালি থানাধীন লালদিঘী এলাকার জেলা পরিষদ মার্কেটের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ইসমাইলের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের সদর উপজেলায়। তিনি চট্টগ্রাম নগরীর লালদিঘী এলাকার একটি চায়ের দোকানে কাজ করতেন বলে জানা গেছে।

পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মার্কেটের বিপরীত পাশের রাস্তা দিয়ে বাসায় ফিরছিলেন ইসমাইল। এসময় ছিনতাইকারীরা তার পথরোধ করে বুকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত অবস্থায় ইসমাইলকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল করিম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

