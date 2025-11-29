  2. জাতীয়

গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে চলছে মক ভোটিং

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২১ এএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে চলছে মক ভোটিং
গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে চলছে মক ভোটিং/ছবি-সংগৃহীত

দরজায় কড়া নাড়ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল এবং রমজানের আগেই ভোট। জাতীয় নির্বাচন এবং গণভোটের প্রস্তুতি যাচাই করতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মক ভোটিং বা কৃত্রিম ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া।

এই মহড়ার মাধ্যমে ভোটগ্রহণ পদ্ধতি, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কর্মীদের সক্ষমতা যাচাই করা হবে। প্রতিটা জাতীয় নির্বাচনের আগেই মক ভোটিং হয়ে থাকে।

শনিবার সকাল ৮টা থেকে আগারগাঁওয়ের শের-ই-বাংলা বালিকা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে মক ভোটিং শুরু হয়। দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই মক ভোটিং চলবে। এ সময় উপস্থিত থাকবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন।

ইসি জানায়, সত্যিকারের নির্বাচনের মতোই ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা, পোলিং এজেন্ট ও ভোটার সবই রয়েছে এই মক ভোটিংয়ে। নিয়ম অনুযায়ী ভোটাররা লাইন ধরে ভোট দিচ্ছেন। তবে ব্যালট পেপারে কোনো রাজনৈতিক দল, প্রার্থীর নাম বা প্রতীক নেই।

নির্বাচনের নিয়ম অনুযায়ী, ভোটগ্রহণ থেকে শুরু করে ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত সব আনুষ্ঠানিকতা থাকবে মক ভোটিংয়ে। নিরাপত্তা রক্ষায় রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

এমওএস/এমআরএম/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।