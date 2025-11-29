তথ্য বিকৃত করে জনমত প্রভাবিত করার যুগ শেষ: প্রেস সচিব
তথ্য বিকৃত করে জনমত প্রভাবিত করার যুগ শেষ মন্তব্য করে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখন এসব ‘স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞ’, তাদের অযৌক্তিক বক্তব্য প্রচারকারী প্ল্যাটফর্ম এবং তাদের পশ্চাদমুখী রাজনৈতিক অবস্থানে ক্লান্ত। অনেক সময় কিছু মানুষকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হলেও সবাইকে সবসময় বিভ্রান্ত রাখা যায় না।
তিনি বলেন, বাস্তবতা মেনে নেওয়ার সময় এসেছে-নয়তো এ ধরনের রাজনীতি ও প্রচারণা অচিরেই অচল হয়ে পড়বে।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) সামাজিকযোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এসব কথা বলেন।
স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অপারেটর এপিএম, ডিপি ওয়ার্ল্ড, হাচিসন ও পিএসএ–এর মতো আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর পরিচালনায় বিশ্বজুড়ে ৫০০-র বেশি সফল বন্দর টার্মিনাল রয়েছে। এসব উদাহরণ বিদেশি অপারেটরদের দক্ষতা, ব্যবসা সম্প্রসারণে তাদের অবদান এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে তাদের কার্যকারিতা স্পষ্ট করে।
শফিকুল আলম লেখেন, তবুও কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং দেশের কয়েকটি গণমাধ্যম অতি-বৃহৎ এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে শুধু ডিপি ওয়ার্ল্ড ও জিবুতির কর্তৃপক্ষের মধ্যকার একটি ছোট আইনি বিরোধকে তুলে ধরে আসছে। কেন তারা শত শত সফল আন্তর্জাতিক উদাহরণ এড়িয়ে একটি ক্ষুদ্র বিতর্ককে কেন্দ্র করে প্রচারণা চালাচ্ছে-তা সহজেই অনুমান করা যায়।
এমইউ/এমআরএম/এমএস