ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তফসিল: সিইসি

প্রকাশিত: ১১:৫৬ এএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
মক ভোটিং পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন/ছবি: জাগো নিউজ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে চলা মক ভোটিং পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি।

অতীতে আমরা দেখেছি মক ভোটিং সাধারণত তফসিলের পরে হয়, এখন আগে হলো—তো কবে নাগাদ তফসিল হবে? এমন প্রশ্নের জবাবে সিইসি এএমএম নাসির উদ্দিন বলেন, ‘এটা তো একাধিকবার বলেছেন আমাদের সিনিয়র সেক্রেটারি (আখতার আহমেদ)। আমরা আশা করছি, ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তফসিল হবে। আপনারা তখন জানতে পারবেন।’

