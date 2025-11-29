  2. জাতীয়

মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৬

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫২ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১৬ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

গ্রেফতাররা হলেন- মো. আরিফ (২৬), মো. হারুনু অর রশিদ (৩৫), মো. হামজা (১৯), রসেল (৩০), রাজ বিশ্বাস (৩০), মো. আসলাম (৬৫), মো. লিটন (৩৫), মো. হেলাল (৪০), রানা (২৫), কনিক (২১), আরিফ (১৯), মো. তাহের (৫০), মো. আরিফুর রহমান (২৫), মো. সুমন (২০), মো. রনি (৩০) ও মো. চাঁন (১৮)।

মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে অপরাধে জড়িত মোট ১৬ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

