রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিক নিহত
রাজধানীর চকবাজারে নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় তিনতলা থেকে নিচে পড়ে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে উর্দু রোড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শ্রমিকের নাম মো. জুয়েল (৪৬)। গ্রামের বাড়ি বগুড়ায়। বর্তমানে তিনি ওই নির্মাণাধীন ভবনটিতেই থাকতেন। আজ দুপুর সোয়া ১টার দিকে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
জুয়েলের সহকর্মী মো. মানিক বলেন, ‘সাততলা একটি ভবনের তৃতীয় তলায় জুয়েল কাজ করার সময় হঠাৎ অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যায়। পরে আমরা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।’
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কেএজেডআইএ/একিউএফ/জেআইএম