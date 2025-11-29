  2. জাতীয়

ট্রাফিক সার্জেন্টকে মব তৈরি করে গালি, বাইকচালকের ৩ দিনের কারাদণ্ড

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
অভিযুক্ত মোটরসাইকেলচালক

রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোডের কুড়াতলী এলাকায় দায়িত্বরত ট্রাফিক সার্জেন্টের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগে এক মোটরসাইকেলচালককে তিনদিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকেলে গুলশান ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সিগন্যাল চালু থাকার সময় ওই মোটরসাইকেলচালক লাল সিগন্যালে আটকানো অবস্থায় উচ্চস্বরে হর্ন বাজাতে থাকেন। শব্দে বিরক্ত হয়ে দায়িত্বরত ট্রাফিক সার্জেন্ট কারণ জানতে এগিয়ে গেলে তিনি মব সৃষ্টি করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেন। একইসঙ্গে সিগন্যাল অমান্য করে পুলিশের ওপর দিয়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

তাৎক্ষণিকভাবে সার্জেন্ট ও সঙ্গে থাকা কনস্টেবল ধাওয়া করে তাকে আটক করেন। পরে তাকে ভাটারা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। মোটরসাইকেলটিও পুলিশের জিম্মায় দেওয়া হয়।

পরে ঘটনা পর্যালোচনা করে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত আসামিকে তিনদিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, সড়কে শৃঙ্খলা রক্ষায় এমন আচরণের বিরুদ্ধে তারা ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করছেন।

