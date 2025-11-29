কড়াইল বস্তিতে আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

কড়াইল বস্তিতে আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ
রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত শিশু ও পরিবারগুলোর মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে সিএসপিবি প্রকল্প, ফেইজ-২ ও সমাজসেবা অধিদপ্তর। শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে মহাখালীর বিটিসিএল আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে দুই হাজার ৪০০ পরিবারের মাঝে এ ত্রাণ বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কড়াইল বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে বহু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের সহায়তায় জরুরি সহায়তা হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে এ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। এ সহায়তা কার্যক্রমে ইউনিসেফ বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এগিয়ে এসেছে। বস্তিবাসীর সহায়তায় এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
ত্রাণ বিতরণ কার্মসূচিতে সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ, সমাজকল্যাণ সচিব মোহাম্মদ আবু ইউছুপ, ইউনিসেফ বাংলাদেশের চাইল্ড প্রটেকশন সেকশনের প্রধান ন্যাটালি ম্যাককলি, সিএসপিবি প্রকল্প, ফেইজ-২ এর জাতীয় প্রকল্প পরিচালক মো. সাদিকুল হক, সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. সাইদুর রহমান খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
গত ২৫ নভেম্বর বিকেলে কড়াইল বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ আগুনে প্রায় এক হাজার ৫০০ ঘর পুড়ে যায়। এরপর থেকে বস্তির হাজারো বাসিন্দা খাবার সংকটসহ বিভিন্ন ভোগান্তিতে পড়ছে।
