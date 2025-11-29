  2. জাতীয়

সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১২০৭

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৭ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও ৭৬২ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৪৪৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ৭৬২ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৪৪৫ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১২০৭ জনকে।

অভিযানিক কার্যক্রমে বিদেশি পিস্তল ১টি, ম্যাগজিন ১টি, গুলি ৪ রাউন্ড, ককটেল ৩টি, রামদা ৫টি, চাপাতি ১টি, ফালা ৩টি, দেশীয় তৈরি এলজি ৩টি, কার্তুজ ৭ রাউন্ড, তাজা গোলা ৮টি, ফাঁকা গোলা ৪টি, ফাঁকা কার্তুজ ৬টি, দেশীয় দা ১টি, একনলা দেশীয় তৈরি এলজি ১টি, দেশীয় তৈরি পাইপগান ১টি উদ্ধার করা হয়।

