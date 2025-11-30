খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ড্যাবের দোয়া

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ড্যাবের দোয়া
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বর্তমানে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার দ্রুত রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল শাখা ডাক্তারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) ঢাকা মেডিকেল কলেজ মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ড্যাব ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল শাখার সভাপতি ডা. রেজওয়ানুর রহমান সোহেল, সাধারণ সম্পাদক ডা. ফখরুজ্জামান, ট্রেজারার ডা. শাইফুল ইসলাম সাকিল, ডা. জোনাইদুর রহমান লিখন, ডা. সজীব, ডা. ওভি প্রমুখ।
এছাড়া দোয়া মাহফিলে যোগ দেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. ফারুক এবং সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. সাজ্জাদ হোসেনসহ অন্যান্য চিকিৎসক নেতাকর্মীরা।
মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে বক্তারা বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে দেশের গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অনস্বীকার্য। তারা তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন এবং দেশবাসীর কাছে তার জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন।
দোয়া মাহফিল শেষে অসুস্থ বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি, সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।
এসইউজে/এনএইচআর