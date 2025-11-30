এমএসএফের প্রতিবেদন
নভেম্বরে ১০৮ জনকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্টগার্ড
ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে সীমান্ত হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা বন্ধ হচ্ছে না বরং ধারাবহিকভাবে অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)। চলতি নভেম্বর মাসে বাংলাদেশি ১০৮ জন জেলেকে ভারতীয় কোস্টগার্ড ধরে নিয়ে গেছে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।
সংস্থাটি তাদের হালনাগাদ প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ভারতীয় সীমান্তবর্তী বঙ্গোপসাগর থেকে ১০৮ জন জেলেকে মাঝিমল্লারসহ ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্টগার্ড। এছাড়া নাফনদী থেকে নৌকাসহ ৪৭ জন জেলেকে ধরে নিয়ে যায় আরাকান আর্মি। যার ফলে সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকরা উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কের মধ্যে জীবনযাপন করছেন। রোববার (৩০ নভেম্বর) সকালে এ প্রতিবেদন গণমাধ্যমে পাঠায় এমএসএফ।
প্রতিবেদনে বলা হয়, অক্টোবরের তুলনায় নভেম্বরে গণপিটুনির ঘটনা কমেছে। গণপিটুনিতে নিহতের সংখ্যা কমেছে। নভেম্বর মাসে গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে ৪৩টি যা আগের মাসে ছিলো ৪৪টি। এ মাসে গণপিটুনিতে মারা যায় ৩৮ জন, আগের মাসে গণপিটুনিতে মৃত্যুর সংখ্যা ছিলো ৫২। নভেম্বর মাসে কমেছে নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতনের ঘটনাও। এ মাসে নির্যাতনের ঘটনা ছিলো ৩৪৫টি, যা আগের অক্টোবর মাসে ছিলো ৩৬৮টি।
সংস্থাটি জানায়, নভেম্বরে রাজনৈতিক সহিংসতা বেড়েছে। নভেম্বর মাসে রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ৭২টি, যা আগের মাসের তুলনায় ২৩টি বেশি। নভেম্বর মাসে রাজনৈতিক প্রতিশোধমূলক মামলার সংখ্যা একই থাকলেও নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কর্মীদের ব্যাপক গ্রেফতার প্রবণতা দেখা গেছে। অক্টোবরে গ্রেফতারের সংখ্যা ছিল ১২, নভেম্বর মাসে তা ৩৮৫-এ পৌঁছে গেছে। নভেম্বরে কারা হেফাজতে ১১ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, অজ্ঞাতনামা লাশ পাওয়া গেছে ৫৮টি।
এসএম/এমএমকে/জেআইএম