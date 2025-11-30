  2. জাতীয়

কামালকে প্রত্যর্পণের তথ্য পররাষ্ট্রে নেই: তৌহিদ হোসেন

প্রকাশিত: ০৪:৩৮ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন/ফাইল ছবি

ভারতে অবস্থানরত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে দিয়ে প্রত্যর্পণ শুরু হতে পারে বলে সম্প্রতি জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে এ ধরনের কোনো সরকারি বা অফিসিয়াল তথ্য নেই বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।

সোমবার (৩০ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ডিক্যাব) আয়োজিত ‘বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি : পরিবর্তনশীল বিশ্বে একটি প্রাসঙ্গিক ভূমিকা নির্ধারণ’ শীর্ষক সেশনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আসাদুজ্জামান খান কামালকে যে প্রথমে প্রত্যর্পণ করা হবে—এ ধরনের কোনো তথ্য আমার কাছে নেই। এ বিষয়ে অফিসিয়াল কোনো নিশ্চয়তাও নেই।

কামালকে দিয়েই প্রত্যর্পণ শুরু হবে: প্রেস সচিব

এর আগে গত শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে প্রেস সচিব শফিকুল আলম দাবি করেন, প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ার শুরুতেই ভারত আসাদুজ্জামান খান কামালকে হস্তান্তর করবে।

জুলাই আন্দোলন চলাকালে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গত ১৭ নভেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এরপর শেখ হাসিনাকে হস্তান্তরের অনুরোধ জানিয়ে সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কূটনৈতিক চিঠি পাঠিয়েছে নয়াদিল্লিস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন।

এর আগেও, গত বছরের ডিসেম্বরে শেখ হাসিনাকে হস্তান্তরের অনুরোধ জানিয়ে দিল্লিকে প্রথম চিঠি পাঠিয়েছিল ঢাকা।

