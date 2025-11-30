প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন
সড়ক-মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে চালকদের দক্ষতা বাড়ানোর বিকল্প নেই
সড়ক-মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে পেশাদার চালকদের দক্ষতা বাড়ানোর বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ নূরুল্লাহ নূরী।
রোববার (৩০ নভেম্বর) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) মাস্টার ইনস্ট্রাক্টর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। চট্টগ্রাম নগরীর বায়েজিদে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) বাসডিপোতে বিআরটিএর প্রশিক্ষণকক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করতে নতুন চালকদের ড্রাইভিং স্কুলের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ নেওয়া নিশ্চিত করার জন্য ১১১ জন মাস্টার ইনস্ট্রাক্টরকে প্রশিক্ষণ দেবে বিআরটিএ। এজন্য প্রথম পর্যায়ে চট্টগ্রাম বিভাগের ১৯ জন মাস্টার ইনস্ট্রাক্টরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।
নূরুল্লাহ নূরী বলেন, সড়কে মানুষের প্রাণহানি রোধে চালকদের পেশাদার প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। নতুন লাইসেন্স আবেদনকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে। আধুনিক ট্রাফিকব্যবস্থা, সঠিক ড্রাইভিং সংস্কৃতি ও প্রশিক্ষিত চালক তৈরি করতে এ সার্টিফিকেশন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিআরটিএর পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) জাকির হোসেন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) মো. মাসুদ আলম প্রমুখ।
