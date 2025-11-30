মোটরসাইকেলে গাড়ির ধাক্কা, ভোরের পাতার সাংবাদিক জহির নিহত

মোটরসাইকেলে গাড়ির ধাক্কা, ভোরের পাতার সাংবাদিক জহির নিহত
রাজধানীতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মো. জহির উদ্দিন ভূঁইয়া (৫২) নামের এক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে খিলগাঁও ফ্লাইওভারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জহির উদ্দিন দৈনিক ভোরের পাতার সিনিয়র স্পোর্টস রিপোর্টার বলে জানা গেছে।
নিহত জহিরের ছেলে মো. রাকিব ভূঁইয়া তামিম জানান, রোববার বিকেল পৌনে ৪টার দিকে মোটরসাইকেল চালিয়ে খিলগাঁও ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন জহির উদ্দিন। এসময় একটি গাড়ি ধাক্কা দিলে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। উদ্ধার করে প্রথমে মুগদা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয় জহিরকে। অবস্থার অবনতি হলে পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি সেন্টারে (ওসেক) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান জহির।
মো. রাকিব ভূঁইয়া আরও জানান, তাদের বাড়ি কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার চাবিতলা গ্রামে। বর্তমানে রাজধানীর সবুজবাগে ভাড়া বাসায় পরিবার নিয়ে থাকতেন সাংবাদিক জহির উদ্দিন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এমএমকে/জেআইএম