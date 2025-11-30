  2. জাতীয়

বিএফএফ ও বিজিএমইএ’র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

প্রকাশিত: ০৬:৩৬ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অতিথিরা/ছবি: সংগৃহীত

দেশের পোশাকশিল্প কর্মীদের কল্যাণ ও ফুটবলের প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বিএফএফ) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সের নুরুল কাদের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ সমঝোতা হয়।

অনুষ্ঠানে বিজিএমইএ-এর পক্ষে সভাপতি মাহমুদ হাসান খান এবং বিএফএফের পক্ষে সভাপতি তাবিথ আউয়াল সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এর মাধ্যমে বিজিএমইএ বাংলাদেশের কোনো স্পোর্টস বডির সঙ্গে অংশীদারিত্ব স্থাপনকারী প্রথম ট্রেড বডি হিসেবে গণ্য হলো।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর সিনিয়র সহ-সভাপতি ইনামুল হক খান (বাবলু), সহ-সভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, সহ-সভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান, সহ-সভাপতি শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী, শাহ রাঈদ চৌধুরী, পরিচালক নাফিস-উদ-দৌলা চৌধুরী, পরিচালক শেখ হোসেন মোহাম্মদ মোস্তাফিজ, কাজী মিজানুর রহমান, আসেফ কামাল পাশা, মোহাম্মদ সোহেল, বিজিএমইএর স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান মো. সাজ্জাদ আলী খান, প্রেস, পাবলিকেশন অ্যান্ড পাবলিসিটি কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাসুদ কবির. ব্র্যান্ডিং বিজিএমইএ কমিটির চেয়ারম্যান খান মনিরুল ইসলাম (শুভ)।

বিএফএফ-এর পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি ফাহাদ মোহাম্মদ আহমেদ করিম ও নির্বাহী কমিটির সদস্য ইকবাল হোসেন।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান/ছবি: সংগৃহীত

এই সমঝোতা স্মারকের প্রধান লক্ষ্য হলো যৌথ কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ উদ্যোগ, প্রতিভা বিকাশ এবং ক্রীড়াসংশ্লিষ্ট কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পোশাক শিল্প কর্মীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং দেশের ফুটবলের অগ্রগতিতে অবদান রাখা।

সমঝোতা স্মারকে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে

১. বিএফএফ, বিজিএমইএ-কে ফুটবল ইভেন্ট আয়োজনে কারিগরি দল এবং প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করবে।
২. পোশাককর্মীদের রেফারি এবং কোচিং লাইসেন্সের মতো সফট স্কিলের প্রশিক্ষণ দিতেও সহায়তা করবে বিএফএফ।
৩. উভয় প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে বিজিএমইএ সদস্যদের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করবে।
৪. আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলোতে বিজিএমইএর প্রামাণ্য চিত্রগুলো (ডকুমেন্টারি) বড় স্ক্রিনে প্রদর্শন করে ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ জোরালোভাবে প্রমোট (প্রচার) করা হবে।
৫. বিএফএফ বৈশ্বিক ফুটবল ফোরামে বিজিএমইএ এবং বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে প্রমোট করবে।
৬. বিএফএফের জার্সি চাহিদা পূরণে অংশীদারদের নিয়ে কাজ করতে পারবে বিজিএমইএ এবং ভবিষ্যতে জাতীয় দলের জার্সি ও ট্র্যাভেল পোশাক ডিজাইনে সহায়তা করবে।
৭. দুই সংস্থা যৌথভাবে শিশু সুরক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং পুষ্টি উন্নয়নের জন্য সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালাবে। পাশাপাশি কারখানার কর্মীদের সন্তানদের তৃণমূল ফুটবলে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বিজিএমইএর সঙ্গে অংশীদারিত্বের জন্য বিএফএফ সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান।

মাহমুদ হাসান খান বলেন, বিশ্ব আজ বাংলাদেশকে চেনে আমাদের পোশাকের শক্তিতে, আমাদের অর্থনৈতিক সাফল্যের গাঁথা দিয়ে। আমরা স্বপ্ন দেখি, এবার বিশ্ববাসী বাংলাদেশকে চিনবে আমাদের ফুটবলের নৈপুণ্যে, আমাদের ক্রীড়াঙ্গনের সাফল্যে। শিল্প এবং ক্রীড়ার এই যৌথ পথচলা বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের সম্মানকে নতুন উচ্চতা দেবে।

বিএফএফ সভাপতি তাবিথ আউয়াল বলেন, এই সমঝোতা স্মারকের ফলে দেশের জন্য পোশাক শিল্প ও ফুটবলের একসঙ্গে কাজ করার পথ তৈরি হলো। এসময় ফুটবলকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিজিএমইএ’র সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিজিএমইএর পরিচালক শাহ রাঈদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিজিএমইএ’র সিনিয়র সহ-সভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান এবং বিএফএফের সহ-সভাপতি ফাহাদ মোহাম্মদ আহমেদ করিম।

