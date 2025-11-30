রাজধানীতে বাসার ছাদে রোদ পোহাতে গিয়ে নিচে পড়ে বৃদ্ধা নিহত
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে বাসার ছাদে রোদ পোহাতে গিয়ে নিচে পড়ে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ানস্টপ ইমারজেন্সি সেন্টারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে তার মৃত্যু হয়।
নিহত নারীর নাম শাহানারা বেগম (৭০)। তিনি আলিনগরের আট নম্বর গলির সাত নম্বর বাসার বাসিন্দা। তিনি আজ সকালে দুর্ঘটনার শিকার হন।
শাহানারার মেয়ে শিল্পী বেগম জানান, তার মা সকালে গোসল করে তিনতলা বাসার ছাদে যান রোদ পোহাতে। সেখানে গিয়ে তিনি অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যান। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বাসায় চিকিৎসা দেওয়া হয়। এরপর দুপুর ১টার দিকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাড়ে ৩টার দিকে তিনি মারা যান।
হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ পরে জরুরি বিভাগের মর্গে নেওয়া হয়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/একিউএফ/জেআইএম