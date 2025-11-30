রাজধানীতে ডাকাতির প্রস্তুতি: অস্ত্র-প্রাইভেটকারসহ গ্রেফতার ৬
রাজধানীর রূপনগরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্র ও প্রাইভেটকারসহ ডাকাত দলের ছয় সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা মহানগরী পুলিশ অধ্যাদেশ আইনে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গ্রেফতাররা হলেন- তামিম ওরফে নাজমুল ইসলাম (২০), মো. রাসেল হোসেন (৩২), গোলাম রাব্বী (১৯), ইয়াসিন বাবু (২০), মো. জুয়েল (২৬), মো. রুবেল হোসেন (৩৫) ও মো.সাব্বির (১৮)।
রোববার (৩০ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
তালেবুর রহমান বলেন, শনিবার (২৯ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে রূপনগর থানার একটি টহল টিম রূপনগর থানার বেরুলিয়া বেড়িবাঁধ এলাকায় টহল কার্যক্রম পরিচালনাকালে একটি সন্দেহভাজন প্রাইভেটকার দেখতে পায়। এ সময় পুলিশ ওই প্রাইভেটকার তল্লাশি করে দেশীয় অস্ত্র (গ্রান্ড হারভেস্ট, মাল্টিফাংশনাল আউটডোর ছুরি, কাঠের বাটযুক্ত ছুরি) উদ্ধার করে এবং ছয় ব্যক্তির সঙ্গে কথা বললে তাদের কথাবার্তা অসংলগ্ন মনে হয়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তারা ডাকাতির প্রস্তুতির কথা স্বীকার করেন।
তালেবুর রহমান বলেন, এই ছয়জনের বিরুদ্ধে রূপনগর থানায় নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
তিনি আরও জানান, অপর এক অভিযানে ঢাকা মহানগরী পুলিশ অধ্যাদেশ আইনে গ্রেফতার আসামি সাব্বিরকে ঢাকা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত মিরপুরে প্রেরণ করা হয়েছে।
