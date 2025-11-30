  2. জাতীয়

সুগন্ধি সাবান, ডিটারজেন্ট বিক্রি করবে টিসিবি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৬ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
ট্রেডিং রিপোরেশন অব বাংলাদেশ/ফাইল ছবি

সীমিত পরিসরে নতুন তিনটি পণ্য বিক্রির ঘোষণা দিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত বিপণন সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। এগুলো হলো গায়ে মাখার সুগন্ধি সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার এবং কাপড় কাচার সাবান। তবে এই পণ্যগুলো প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে বিক্রি হবে।

ক্রেতা চাহিদা থাকলে পরবর্তীতে নিয়মিতভাবে পণ্যগুলো বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে। এসব পণ্যের বরাদ্দ শুরু হবে আগামীকাল সোমবার (১ ডিসেম্বর) থেকে। বিক্রি চলবে আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

রোববার (৩০ নভেম্বর) টিসিবির উপ-পরিচালক ও তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা মো. শাহাদত হোসেনের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

টিসিবি বলছে, নতুন এই পণ্যগুলো নভেম্বর মাস থেকেই বিক্রয় কার্যক্রমে সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে তা সীমিত পরিসরে। প্রথম অবস্থায় পাঁচটি জেলা (ফেনী, ঝালকাঠি, চট্টগ্রাম, নেত্রকোনা ও নীলফামারি) এবং পাঁচটি সিটি করপোরেশনভুক্ত (ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও ময়মনসিংহ) এলাকায় এসব পণ্য ভর্তুকি মূল্যে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

টিসিবির উপ-পরিচালক শাহাদত হোসেন বলেন, পরীক্ষামূলক বিক্রয় কার্যক্রম থেকে সাধারণ মানুষের আগ্রহ পাওয়া গেলে পরবর্তীতে এর আওতা বাড়ানো হবে। প্রথম অবস্থায় পাঁচটি সিটি করপোরেশন ও পাঁচ জেলায় এসব পণ্য বিক্রি করা হবে। মোট পাঁচ লাখ উপকারভোগী পরিবারের কাছে এসব পণ্য বিক্রি করা হবে।

বর্ণিত পণ্যসমূহ ভর্তুকি মূল্যে নয়, তবে বাজার মূল্যের কমে বিক্রি করা হবে। পাইলটিংয়ের জন্য গোসলের সাবান (লাক্স) ১০০ গ্রাম প্যাক প্রতিটি ৪৫ টাকা, ডিটারজেন্ট পাউডার (হুইল) ৫০০ গ্রাম প্যাক প্রতিটি ৬০ টাকা এবং লন্ড্রি সোপ (জার্মনিল) ১২৫ গ্রাম প্যাক প্রতিটি ২৩ টাকা দরে বিক্রি করা হবে।

জানা গেছে, টিসিবি বর্তমানে সারাদেশে গ্রাহক প্রতি ২ লিটার ভোজ্য তেল, এক কেজি চিনি এবং ২ কেজি করে মসুর ডাল বিক্রি করছে। এসব পণ্যের সঙ্গেই দুই পদের সাবান ও ডিটারজেন্ট যুক্ত করা হলো। এর আগে অবশ্য টিসিবি এসবের সঙ্গে চা পাতা ও লবণ বিক্রির ঘোষণা দিয়েছিল। যদিও এ দুটি পণ্য এখনো যুক্ত করতে পারেনি।

