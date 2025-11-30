মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান: বিভিন্ন অপরাধে জড়িত গ্রেফতার ৯

মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান: বিভিন্ন অপরাধে জড়িত গ্রেফতার ৯
রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে ছয় রাউন্ড গুলি, একটি সামুরাই ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
রোববার (৩০ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতাররা হলেন- নয়ন (৩০), মো. রাব্বি হোসেন (২৮), মো. মাসুম মাতাব্বর (৪৬), মংলু (৫০), মো. শাহিন (২০), মো. রবিউল ইসলাম (২৮), মো. জামাল (৩০), রানা ওরফে রহমত (২০) ও মো. মানিক (২৩)।
মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, শনিবার (২৯ নভেম্বর) মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ অত্র থানার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে প্রেরণ করে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।
