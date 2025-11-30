সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১০৪৩
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মোট ১,০৪৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ৬৬০ জন। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৩৮৩ জন।
রোববার (৩০ নভেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এএইচএম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ৬৬০ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় আরও ৩৮৩ জনসহ মোট ১,০৪৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
অভিযানকালে দেশীয় তৈরি একনলা পাইপগান দুটি, দেশীয় শুটারগান একটি, দেশীয় একনলা বন্দুক একটি, লিডবল কার্তুজ ৩ রাউন্ড, ফাঁকা কার্তুজ চারটি, সীসা কার্তুজ ৫ রাউন্ড, চাপাতি একটি, ছোরা একটি ও দুটি রামদা উদ্ধার করা হয়।
