  2. জাতীয়

বিমানবাহিনীর শান্তিকালীন পদক পেলেন ৪০ কর্মকর্তা ও বিমানসেনা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৩ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
বিমানবাহিনীর শান্তিকালীন পদক পেলেন ৪০ কর্মকর্তা ও বিমানসেনা
বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা ও বিমানসেনাদের মাঝে শান্তিকালীন পদক প্রদান অনুষ্ঠান/ছবি: আইএসপিআর

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা ও বিমানসেনাদের মাঝে শান্তিকালীন পদক প্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (৩০ নভেম্বর) বিমানবাহিনী সদরদপ্তরে এ অনুষ্ঠান হয় বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।

আইএসপিআর জানায়, অনুষ্ঠানে বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শান্তিকালীন পদক প্রদান করেন।

বিমান বাহিনীতে বীরত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ কর্মরত কর্মকর্তা, বিমানসেনা এবং এমওডিসি (এয়ার) সদস্যদের মাঝে প্রতি বছর শান্তিকালীন পদক প্রদানের বিধান রয়েছে।

jagonews24

এরই ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০২৫ সালের জন্য বিমানবাহিনীর ৪০ জন কর্মকর্তা ও বিমানসেনাকে শান্তিকালীন পদক দেওয়া হয়।

শান্তিকালীন পদকপ্রাপ্ত সদস্যদের বিমানবাহিনী প্রধান অভিনন্দন জানান এবং বিমান বাহিনীর সব সদস্যের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। এ সম্মাননা অন্যদের মাঝে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

টিটি/এমকেআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।