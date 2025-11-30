বিমানবাহিনীর শান্তিকালীন পদক পেলেন ৪০ কর্মকর্তা ও বিমানসেনা
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা ও বিমানসেনাদের মাঝে শান্তিকালীন পদক প্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রোববার (৩০ নভেম্বর) বিমানবাহিনী সদরদপ্তরে এ অনুষ্ঠান হয় বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।
আইএসপিআর জানায়, অনুষ্ঠানে বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শান্তিকালীন পদক প্রদান করেন।
বিমান বাহিনীতে বীরত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ কর্মরত কর্মকর্তা, বিমানসেনা এবং এমওডিসি (এয়ার) সদস্যদের মাঝে প্রতি বছর শান্তিকালীন পদক প্রদানের বিধান রয়েছে।
এরই ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০২৫ সালের জন্য বিমানবাহিনীর ৪০ জন কর্মকর্তা ও বিমানসেনাকে শান্তিকালীন পদক দেওয়া হয়।
শান্তিকালীন পদকপ্রাপ্ত সদস্যদের বিমানবাহিনী প্রধান অভিনন্দন জানান এবং বিমান বাহিনীর সব সদস্যের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। এ সম্মাননা অন্যদের মাঝে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
