  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে বস্তিতে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১১:৩২ এএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিট আগুন নির্বাপনে কাজ করছে

চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামী থানাধীন অক্সিজেন এলাকায় এক বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটের দিকে আগুন লাগে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিট আগুন নির্বাপনে কাজ করছে।

চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক শাহ ইমরান জাগো নিউজকে বলেন, সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে আগুন লাগার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। অক্সিজেন এলাকার একটি বস্তিতে এ আগুন লাগে। বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আমরা আগুন ছড়িয়ে দিতে দেইনি। এখন নির্বাপনের কাজ চলছে।

