মেট্রোরেলের ছাদে ওঠা সেই কিশোর এখন কোথায়?

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৭ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
মেট্রোরেলের ছাদে উঠে পড়া কিশোরকে নামানোর চেষ্টা করছে পুলিশ

মেট্রোলের ছাদে উঠে যাতায়াত করা সেই কিশোরকে সংশোধনাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকালে এমআরটি পুলিশের নিয়ন্ত্রণকক্ষ সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

এর আগে, গতকাল রোববার (৩০ নভেম্বর) রাত ৮টার পর আগারগাঁও স্টেশন থেকে টিকিট কেটে মেট্রোরেলের ছাদে ওঠে ওই কিশোর। সচিবালয় স্টেশনে পৌঁছানোর পর দুই বগির মাঝে তাকে ঝুলে থাকতে দেখেন অন্য যাত্রীরা। তখন সে ট্রেনের ছাদে উঠে পড়ে। তখন নিরাপত্তাকর্মীরা বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে তাকে ছাদ থেকে নিরাপদে নামিয়ে আনেন।

ঘটনার পর রোববার রাতেই মেট্রোরেল চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে গতকাল রাতে শাহবাগ থানার মাধ্যমে ওই কিশোরকে আগারগাঁওয়ে কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানো হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ডিএমটিসিএলের একজন কর্মকর্তা বলেন, কিশোর ইয়াসিনের বয়স ১৩ থেকে ১৪ বছর হবে। সে যেভাবে ছাদে ওঠে, সেখানে মেট্রোরেল লাইনের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার কেবল (ক্যাটিনারি সিস্টেম) রয়েছে। ট্রেনের ছাদের সঙ্গে ওই তার যুক্ত হয়েই বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয়। কিশোরটি ছাদে যেভাবে উঠেছে, তাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এ ধরনের ঘটনা মেট্রোরেল চালুর পর আর হয়নি। ফলে বিষয়টি কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

