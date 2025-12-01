অবরোধ তুলে নিলেন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা
রাজধানীর সাত সরকারি কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনির্ভাসিটির অধ্যাদেশকে কেন্দ্র করে স্কুলিং পদ্ধতি বন্ধ করা এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা ও উদ্বেগ জানিয়ে সায়েন্সল্যাব মোড়ে অবরোধ করেছিল ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। এক ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা ২০ মিনিটের দিকে অবরোধ তুলে নেন শিক্ষার্থীরা৷ এর সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটের দিকে আবরোধ করেন তারা। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, সাত কলেজ নিয়ে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করার পরে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির কি হবে সেটি নিয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই। অনেকেই চাচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির বিলুপ্তি। অথচ ঢাকা কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের শত বছরে ইতিহাস রয়েছে। এসব প্রস্তাবের কারণে তারা আন্দোলনে নেমেছেন।
এ সময় তাদের ‘স্কুলিংয়ের ঠাঁই নাই, ঢাকা কলেজের আঙিনায়’, ‘অ্যাকশন টু অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’, ‘স্কুলিংয়ের বিরুদ্ধে, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’, ‘স্কুলিংয়ের ঠিকানা, এই ক্যাম্পাসে হবে না’ ইত্যাদি সম্বলিত স্লোগান দিতে দেখা যায়।
শিক্ষার্থীদের অবরোধ তুলে নেওয়ার পর বর্তমানে সায়েন্সল্যাব মোড় দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
একই দাবি নিয়ে এর আগেও বেশ কয়েকবার সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা।
এনএস/এসএনআর/জেআইএম