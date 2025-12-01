শ্রীলঙ্কায় ঘূর্ণিঝড় ডিটওয়াহর ক্ষয়ক্ষতিতে প্রধান উপদেষ্টার শোক

শ্রীলঙ্কায় ঘূর্ণিঝড় ডিটওয়াহর ক্ষয়ক্ষতিতে প্রধান উপদেষ্টার শোক
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস শ্রীলঙ্কায় ঘূর্ণিঝড় ডিটওয়াহ এর কারণে মর্মান্তিক প্রাণহানি ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ও সমবেদনা জানিয়েছেন।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিসানায়েকেকে পাঠানো চিঠিতে প্রধান উপদেষ্টা এ শোক ও সমবেদনা জানান বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব কালাম আজাদ মজুমদার।
তিনি জানান, চিঠিতে প্রধান উপদেষ্টা লেখেন, ঘূর্ণিঝড় ডিটওয়াহর কারণে মর্মান্তিক প্রাণহানি ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের খবর পেয়ে তিনি গভীরভাবে শোকাহত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শ্রীলঙ্কায় সংঘটিত সবচেয়ে ভয়াবহ আবহাওয়াজনিত দুর্যোগগুলোর অন্যতম এটি।
চিঠিতে তিনি আরও লেখেন, বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের পক্ষ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবেও তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি এবং শ্রীলঙ্কার জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছেন। যারা আপনজন হারিয়েছেন, তাদের জন্য আমাদের আন্তরিক চিন্তা ও প্রার্থনা রইলো। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন তিনি।
প্রধান উপদেষ্টা লেখেন, এ কঠিন সময়ে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার বন্ধুসুলভ জনগণের প্রতি সংহতি জানাচ্ছে। বন্যা ব্যবস্থাপনা, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান, চিকিৎসা সহায়তা এবং অন্যান্য মানবিক সহায়তাসহ প্রয়োজনীয় যে কোনো সহায়তা দিতে আমরা প্রস্তুত আছি।
এমইউ/এএমএ/জেআইএম