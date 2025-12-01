ইসি সচিব
তফসিলের পর আবেদন সাপেক্ষে ভোটার হতে পারবেন তারেক রহমান
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, শুধু তারেক রহমান নয়, নির্বাচন কমিশন চাইলে তফসিল ঘোষণার পর আবেদন সাপেক্ষে যে কেউ ভোটার হতে পারবেন। ইসি চাইলে তারেক রহমান ভোটার ও প্রার্থী হতে পারবেন।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) ইসি ভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন ইসি সচিব। আখতার আহমেদ বলেন, ‘আমার জানামতে তারেক রহমান ভোটার হননি। তবে কমিশন চাইলে হতে পারবেন।’
তারেক রহমানের মতো তফসিল ঘোষণার পর যে কেউ ভোটার হতে পারবেন কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যে কেউ হতে পারবেন, আপনি কেন তারেক রহমানের বিষয়ে বলছেন। আবেদন সাপেক্ষে হতে পারবেন। এ বিষয়ে কমিশনের আইনও আছে।’
