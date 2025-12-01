চকবাজারে আবাসিক ভবনের আগুন ২ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে

চকবাজারে আবাসিক ভবনের আগুন ২ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে
রাজধানীর চকবাজারের রহমতগঞ্জ ডালপট্টি এলাকায় একটি আবাসিক ভবনের তৃতীয় তলায় লাগা আগুন নির্বাপণ করেছে ফায়ার সার্ভিস। সংস্থার সাতটি ইউনিটের চেষ্টায় দুই ঘণ্টা পর তা নিয়ন্ত্রণে আসে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
আনোয়ারুল বলেন, রহমতগঞ্জ ডালপট্টি এলাকার তিনতলা একটি ভবনের তৃতীয় তলায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিটের চেষ্টায় সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিটে আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়।
এর আগে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাতের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা বিকেল ৪টা ৪২ মিনিটে আগুনের খবর পাই। পরে বিকেল ৪টা ৪৮ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের প্রথম ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। এরপর একে একে সাতটি ইউনিট কাজ করে।’
আগুনে কোনো হতাহতের খবর নেই বলে জানান আনোয়ারুল। এছাড়া প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এ কর্মকর্তা।
কেআর/একিউএফ/এমএস