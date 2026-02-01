কিশোরগঞ্জ পাসপোর্ট অফিস থেকে ২০ দালাল আটক
কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে দালালবিরোধী বিশেষ অভিযানে র্যাবের হাতে ২০ জন দালাল আটক হয়েছেন। রোববার (১ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ র্যাব-১৪ ও র্যাব হেডকোয়ার্টারের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করে।
র্যাব হেডকোয়ার্টারের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহ মোহাম্মদ জুবায়ের জানান, অভিযানের আগে সিভিল পোশাকে থাকা র্যাব সদস্যদের কাছে দ্রুত পাসপোর্ট করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে দালাল চক্রের সদস্যরা। এছাড়াও পাসপোর্ট করতে আসা সাধারণ সেবাপ্রার্থীদের কাছ থেকেও পাসপোর্ট করে দেওয়ার নাম করে সরকারি ফি ছাড়া বিভিন্ন অঙ্কে টাকা আদায়ের প্রমাণ পায় র্যাব। পরে আটক দালাল চক্রের ২০ সদস্যকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদের সাজা দেওয়া হয়।
তিনি আরও জানান, পাসপোর্ট অফিসের কিছু অসাধু ব্যক্তির সঙ্গে দালালদের যোগসাজশের প্রমাণ পাওয়া গেছে। যাচাই-বাছাই শেষে তাদের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনসাধারণের ভোগান্তি কমাতে র্যাবের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
সাজাপ্রাপ্তদের ব্যক্তিরা হলেন, মো. মুস্তাফিজুর রহমান (৪৫), মো. মোতাহার হোসেন (২৭), মো. মিজানুর রহমান (৩০), মো. রনি (২৬), মো. বাদল মিয়া (৪৭), মো. হৃদয় মিয়া (২৫), মো. ফয়সাল (২২), আব্দুর রহমান (২৫), মো. হাফিজ হোসেন (৩০), মো. সাগর আহমেদ (৩৫), মো. শামিম মিয়া (৩১) ও মো. রাফসান (২৩)কে ২০ দিনে করে। মো. মাসুদ রানা (৩৮), মো. রাসেল মিয়া (৩২), মো. শাফায়াতুল খালেক সাইফুল (৩৮), মো. অজুল মিয়া হৃদয় (২৫), মো. নাদিম মিয়া (২৮) ও মো. ইমন (২০)কে ১৫ দিনের করে। এবং মো. সেলিম মজুমদার ও মো. মাহফুজ।
