সরকারি ভবন মেরামত সেবায় সফটওয়্যার চালু

সরকারি ভবন মেরামত সেবায় সফটওয়্যার চালু
গণপূর্ত অধিদপ্তরের ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত অভিযোগ ডিজিটালি গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য তৈরি পিডব্লিউডি-সিএমএস (কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান এ সফটওয়্যার উদ্বোধন করেন। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, পিডব্লিউডি-সিএমএস সফটওয়্যার চালুর মাধ্যমে গণপূর্ত অধিদপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারি ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ আরও মানসম্মত হবে।
গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব মো. নজরুল ইসলাম সফটওয়্যারটিকে গণপূর্ত অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এটি দেশের সরকারি ভবন রক্ষণাবেক্ষণ সেবায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।
পিডব্লিউডি-সিএমএস সফটওয়্যারটির মাধ্যমে সরকারি ভবন ব্যবহারকারীরা সহজেই অনলাইনে অভিযোগ দাখিল, নথিভুক্তকরণ, সংযুক্তি আপলোড এবং মেরামত কাজের অগ্রগতি সরাসরি ট্র্যাক করতে পারবেন। ফলে অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হবে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. খালেকুজ্জামান চৌধুরী, রাজউক চেয়ারম্যান মো. রিয়াজুল ইসলাম এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোসাম্মৎ ফেরদৌসী বেগম উপস্থিত ছিলেন।
