জুরাইনে দুর্বৃত্তের গুলিতে অটোরিকশাচালক নিহত
রাজধানীর কদমতলী থানার জুরাইন এলাকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে মো. পাপ্পু শেখ (২৬) নামে এক সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন।
পাপ্পু শেখ মাদারীপুরের রাজৈর থানা এলাকার বাসিন্দা। বর্তমানে পূর্ব জুরাইন এলাকায় থাকতেন বলে জানা গেছে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার পর তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
পাপ্পুর বাবা মন্টু শেখ জাগো নিউজকে বলেন, আমার ছেলে পেশায় সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক। জুরাইন গ্যাস পাম্প রোডে আশরাফ মাস্টার আদর্শ স্কুলের সামনে স্থানীয় বাপ্পা ও কাঞ্চিসহ তিনজন মিলে পাপ্পুকে গুলি করে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে আমরা প্রথমে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে ঢামেকে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি বলেন, ‘কেন আমার ছেলেকে গুলি করে হত্যা করা হলো— এ বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না।’
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
