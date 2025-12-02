নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি না: উপদেষ্টা ফাওজুল কবির
আগামী নির্বাচনে অংশ নেবেন না বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাতে নিজের ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে একথা বলেন তিনি।
দীর্ঘ ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আমি আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি না, কেন?’
‘দীর্ঘদিন ধরে অনেকেই আমাকে সন্দ্বীপ থেকে সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। গত রোববার সন্দ্বীপ উপজেলা কমপ্লেক্সের মতবিনিময় সভায় ও একই অনুরোধ জানানো হয়েছে। কয়েকজন প্রার্থী এও বলেছেন, আমি প্রার্থী হলে তারা সরে দাঁড়াবেন।’
তিনি লেখেন, জনপ্রতিনিধি হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু যেমনটি মতবিনিময় সভায় বলেছি, আমি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি না।
উপদেষ্টা লেখেন, কারণগুলো হলো:
১. যারা রাজনীতি করেন তাদের লক্ষ্য থাকে সংসদ সদস্য হওয়া। এজন্য তারা ত্যাগ স্বীকার করেন। সারাজীবন আমার কোনো দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সংস্পর্শ ছিল না। রাজনীতিবিদদের বঞ্চিত করে, আমি হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসতে চাই না। তাই আমি নির্দলীয় মানুষ হিসেবেই বাকি জীবন কাটাতে চাই। উপদেষ্টা হিসেবে আমি নিরপেক্ষতার শপথে আবদ্ধ।
২. আমাকে অনুরোধ করা হচ্ছে, কারণ, উপদেষ্টা হিসেবে আমি সন্দ্বীপের জন্য কিছু কাজ করেছি। কিন্তু এখানে একটা স্বার্থের সংঘাত আছে। আমি সরকারি দায়িত্ব পালন করে, ব্যক্তিগত সুবিধা নিতে পারি না।
৩. তৃতীয় কারণটি হলো, যেমনটি মতবিনিময় সভায় বলেছি আমার বয়স সংসদ সদস্য হওয়ার অনুকূল নয়। আমি চাই অপেক্ষাকৃত তরুণ, মেধাবী, সৎ ও সন্দ্বীপকে ভালোবাসেন এমন কাউকে আপনারা বেছে নেবেন। স্বচ্ছ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনে আপনারা যাকে বেছে নেন, তিনি যে দলেরই হোক না কেন, আমরা সবাই তার পেছনে দাঁড়াবো।
ফেসবুক পোস্টে উপদেষ্টা আরও লেখেন, আমি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তরুণ, মেধাবী ও সৎ প্রজন্মকে রাজনীতিকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছি।
তিনি লেখেন, আপনাদের আস্থা ও ভালোবাসায় আমি আপ্লুত। আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য দোয়া করবেন।
