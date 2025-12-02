  2. জাতীয়

শক্তি হারিয়েছে ঘূর্ণিঝড় ‘ডিটওয়াহ’, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির আভাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০৭ এএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
শক্তি হারিয়েছে ঘূর্ণিঝড় ‘ডিটওয়াহ’, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির আভাস
ফাইল ছবি

ঘূর্ণিঝড় ‘ডিটওয়াহ’ শক্তি হারিয়ে লঘুচাপে পরিণত হয়ে ভারতের তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের উপকূলে অবস্থান করছে। এর প্রভাবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে। একই সঙ্গে আজ দেশের সব বিভাগের দু’এক জায়গায় হালকা/গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হতে পারে।

এছাড়াও সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতে বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

আরও পড়ুন
বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় ‘ডিটওয়াহ’, চার বন্দরে ২ নম্বর সংকেত

আবহাওয়া ও জলবায়ু বিশ্লেষক মোস্তফা কামাল পলাশ জানিয়েছেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সকাল ৯টার পর থেকে রাত ১২টার মধ্যে খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম বিভাগের উপকূলীয় কোনো কোনো জেলায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি খুব হালকা পরিমাণে বৃষ্টির সম্ভাবনাযুক্ত জেলাসমূহ হিসেবে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, পিরোজপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবনের কথা উল্লেখ করেন।

আরএএস/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।