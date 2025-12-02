দুপুরে সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস উইং মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টায় সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে।
রাজধানীর বেইলি রোডের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার বাইরে এ সংবাদ সম্মেলন হবে। প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এই সময় জানিয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন।
প্রেস উইং সাধারণত সপ্তাহে তিনদিন সংবাদ সম্মেলন করে। এর মধ্যে মঙ্গলবারও রয়েছে। তবে আজ সংবাদ সম্মেলন কোন কোন বিষয়ে হবে তা নিয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা চলছে।
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বর্তমানে মুমূর্ষু অবস্থায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ধারণা করা হচ্ছে, তার শারীরিক অবস্থা কিংবা তাকে বিদেশে পাঠিয়ে সুচিকিৎসার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে কিছু বলা হতে পারে।
তাছাড়া প্রেস উইং লন্ডনে অবস্থানরত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার ব্যাপারেও সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারে। তবে কোনো ব্যাপারেই নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
