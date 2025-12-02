  2. জাতীয়

ঘুসবিরোধী কঠোর বার্তা সুইডিশ দূতাবাসের

প্রকাশিত: ১২:৫৭ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকায় অবস্থিত সুইডেনের দূতাবাস/ফাইল ছবি

অভিবাসন প্রক্রিয়ায় ঘুস বা অনৈতিক প্রভাব খাটানোর যেকোনো প্রচেষ্টা অপরাধ—এমন কঠোর সতর্ক বার্তা দিয়েছে ঢাকায় অবস্থিত সুইডিশ দূতাবাস। তারা জানিয়েছে, ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতেই সুইডেনের অভিবাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দূতাবাসের পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুইডেনের আইন কঠোর ও আপসহীন। ঘুস দেওয়া, নেওয়া বা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা সুইডেনে ফৌজদারি অপরাধ। সরকারি কর্মকর্তা থেকে বেসরকারি যেকোনো ব্যক্তি সবার ক্ষেত্রেই এই আইন সমভাবে প্রযোজ্য।

দূতাবাস জানায়, অভিবাসন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে সুবিধা নেওয়া বা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এ ধরনের অনৈতিক প্রভাব বিস্তার সুইডেনের মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক ও স্বচ্ছ অভিবাসন ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সমতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও ন্যায়বোধ বজায় রাখাই সুইডেনের অভিবাসন ব্যবস্থার মূল নীতি। তাই ঘুস বা প্রভাব খাটানোর কোনো উদ্যোগই সহ্য করা হবে না।

